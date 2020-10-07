SpaceX запустил 60 спутников глобального интернета

На орбиту спутники вывела многоразовая ракета.

Компания SpaceX произвела успешный запуск 60 мини-спутников сегодня, в понедельник, ставших второй по счету группой спутников планируемой мегаконстелляции, предназначенной для предоставления услуг спутникового Интернета по всему миру.

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Ракета-носитель Falcon легко взмыла в утреннем небе, несмотря на то, что этот полет является уже четвертым по счету для данного экземпляра ракеты. Компактные спутники – массой всего лишь по 260 килограммов каждый – присоединятся к группировке из 60 аппаратов, запущенной на орбиту в мае.

Основатель и исполнительный директор фирмы SpaceX Илон Маск планирует разместить на орбите тысячи спутников системы Starlink, чтобы иметь возможность предоставлять услуги высокоскоростного спутникового Интернета по всему земному шару. Он планирует начать предоставление услуг в следующем году с территории северной части США и Канады, при этом всемирное покрытие для населенных зон будет обеспечено по итогам 24 запусков.

Сотрудники компании SpaceX шумно приветствовали посадку вернувшейся после запуска первой ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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«Этой ракеты хватит на 10 полетов! Давайте готовить ее к пятому, ребята!», - сказал комментатор запуска.

Эти новейшие спутники, сложенные в стопку в верхней части ракеты, смогли в результате выполненных маневров подняться еще выше, по сравнению с исходной точкой размещения, используя для этого свои криптоновые двигатели малой тяги. Компания SpaceX сообщила, что неисправность одного из спутников может помешать ему подняться над исходной орбитой высотой 280 километров. В этом случае неисправный спутник будет сведен с орбиты и сожжен в плотных слоях атмосферы нашей планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы с тревогой следят за запуском спутников Илона Маска.