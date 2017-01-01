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Как прощупать любой металл или сплав: Эксперименты

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Как сделать алмазный твердомер своими руками.

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Блогер из Огненное ТВ усовершенствовал свой твердомер, установив в него алмазный конус, имеющий угол 120 градусов. Такие конусы применяются для проверки материалов на твердость по шкале Роквелла.

Результат получился отличный, точность измерений стала гораздо выше чем раньше.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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