Компьютерный алгоритм предотвратил 700 самоубийств

Алгоритм находил посты возможных самоубийц и предупреждал волонтеров.

Программа, разработанная нидерландскими учеными китайского происхождения, ищет подозрительные записи в популярном сервисе микроблогов Weibo. Найдя потенциального самоубийцу, ИИ подает сигнал волонтерам, которые связываются с родственниками несчастного и с полицией.

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Люди нередко используют социальные сети как способ сообщить о своих проблемах — но в большинстве случаев их сообщения не понимают или игнорируют. Однако китайскому студенту Ли Фаню повезло. Прошедшей зимой, сразу после Дня святого Валентина, он опубликовал в своем микроблоге на Weibo сообщение со словами: «Я больше не могу. Я собираюсь сдаться».

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После этого 21-летний юноша намеревался покончить с собой. Как сообщает BBC, он страдал от тяжелой депрессии, влез в серьезные долги и вдобавок поссорился с матерью.

К счастью для Ли Фаня, его сообщение заметили. Программа, запущенная на компьютере в Амстердаме, более чем в 8500 км от его родного Нанкина, отметила пост и указала на него добровольцам из разных частей Китая. Когда им не удалось связаться с потерявшим сознание студентом, волонтеры обратились в местную полицию, которая вовремя выехала к Ли Фаню и спасла его.

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Эта необычная история — лишь один из многих успешных случаев в практике команды Tree Hole. Ее основал Хуан Чжишэн, старший преподаватель Амстердамского свободного университета.

Исследователь разработал алгоритм, который отслеживает определенные страницы в Weibo — так называемые «дупла», где пользователи высказывают сокровенные мысли, в том числе о суициде.

Программа анализирует найденные сообщения и ранжирует их по десятибалльной шкале. Девятка означает, что пользователь твердо решил покончить с собой. Десятка указывает, что самоубийство происходит в данный момент.

Алгоритм отправляет сообщение волонтерам, которые пытаются связаться с предполагаемым самоубийцей, его друзьями и родственниками, а также с полицейскими. Если оценка ниже шести, добровольцы обычно не вмешиваются.

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Команда Tree Hole начала свою работу весной прошлого года. 29 апреля 2018 года волонтерам удалось спасти 22-летнюю студентку колледжа по имени Тао Юэ, которая написала в Weibo, что планирует покончить с собой в ближайшее время.

Пообщавшись с волонтерами проекта, она успокоилась и отказалась от этой идеи. Чтобы поддержать девушку, участники команды в течение нескольких месяцев каждую неделю посылали ей букеты цветов.

По словам Хуана Чжишэна, за прошедшие 18 месяцев команде удалось спасти почти 700 человек.

К сожалению, Weibo ограничивает пропускную способность веб-сканеров, так что ежедневно алгоритм может обрабатывать лишь около 3000 записей в микроблогах.

Другая проблема заключается в том, что удержать человека от суицида недостаточно — многие из спасенных требуют долгосрочного ухода. Добровольцам приходится поддерживать надежную связь с такими людьми, например, отвечать на их сообщения сразу же после их получения. Несмотря на все сложности, участники команды уверены, что их работа не напрасна.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за самоубийства онлайн в Таиланде запретили видеочат.