Видео дня: HammAli & Navai feat. Mиша Марвин - Я закохався и Лига Смеха

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Лига Смеха, двенадцатая игра 5-го сезона | Полный выпуск 8.11.2019

На первом месте в трендах YouTube - Лига Смеха 2019, двенадцатая игра 5-го сезона (второй полуфинал).

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В выпуске: презентация игры от Евгения Кошевого, Ткач получает лещей, Бонни и Клайд грабят ПривЕт Банк, музыкальный батл команд с НЕАНГЕЛЫ, Свобода слова - Коломойский звонит Шустеру, БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ ПАРОДИЯ, фраза, после которой Кошевого не взяли в партию Слуга Народа, Гопак НАОБОРОТ, Танцы возле Холодильника и Батл Разминка.

HammAli & Navai feat. Mиша Марвин - Я закохався

Совместная песня на украинском языке HammAli & Navai с артистом Миша Марвин под названием "Я закохався".

Трек попал сразу на второе место в украинских трендах YouTube.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо Загреб - Шахтер. Обзор матча и драка Ляшко и Геруса.