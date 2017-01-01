Астрономы с тревогой следят за запуском спутников Илона Маска
Компания SpaceX планирует запуск второй очереди спутников мегаконстелляции Starlink сегодня, в понедельник 11 ноября, а астрономы тем временем с тревогой ожидают этого запуска, не зная точно, что теперь им будет видно на ночном небе – звезды и галактики или спутники компании SpaceX вместо них.
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Когда авиакосмическая фирма запустила первую очередь своей орбитальной группировки интернет-спутников Starlink в мае, астрономы-любители сразу поняли, что эти объекты в небе являются невероятно яркими. Профессиональные астрономы были обеспокоены тем, что спутники будут мешать проведению научных наблюдений, а также любительских наблюдений звезд.
Когда астрономическое сообщество выразило недовольство, основатель и исполнительный директор компании SpaceX Илон Маск уверил общественность в том, что после того как спутники займут свое окончательное место на орбите, их яркость в небе станет намного ниже. Джонатан МакДауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, проверил это утверждение Маска при поддержке сообщества астрономов-любителей и установил, что на самом деле яркость спутников всё равно осталась весьма высокой (звездная величина от 4 до 7), настолько высокой, что их без труда можно увидеть на небе в любительский телескоп.
В первый раз фирма SpaceX запустила всего лишь 30 спутников, однако в конечном счете планируется разместить на орбите десятки тысяч таких аппаратов. МакДауэлл подчеркивает серьезность проблемы и призывает правительство США подробнейшим образом изучить все ее аспекты, прежде чем выдавать разрешения на такие запуски.
Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск хочет запустить более 40 тысяч спутников Starlink.
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