Xiaomi запатентовала сгибаемый смартфон с пятью камерами

Камеры поместили на выдвижной блок.

Вслед за анонсом Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой, оснащённой пятью основными сенсорами, стало известно о дальнейших планах компании по разработке смартфонов с продвинутыми возможностями съёмки. Новый патент популярного производителя электроники описывает необычный гаджет со сгибаемым дисплеем и внушительным числом объективов основного и фронтального модулей.

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Согласно утечке, аппарат получит выдвижной блок с пятью сенсорами камеры и сгибаемый дисплей. В зависимости от того, как пользователь держит устройство, с помощью одного и того же блока можно будет снимать пейзажи или селфи. Камера будет размещена в более толстой левой части гаджета вместе с аккумулятором и системной платой аккумулятор и железо, отвечающее за работу смартфона.

Xiaomi пока не представила сгибаемых устройств, хотя видео работающего прототипа, разработанного компанией, появилось ещё в начале текущего года. Аппарат состоял из трёх частей и имеет мало общего с запатентованной системой. Технические характеристики и возможная дата релиза необычного устройства неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку.