Как сделать синий арбуз: Эксперименты
Возможно ли изменить цвет у арбуза подручными средствами?
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Видели ли вы когда-нибудь синий арбуз? Канал Мастерская увлечений предлагает посмотреть на разные эксперименты с арбузом!.
В этом ролике блогеры сделали синий арбуз, мороженое из арбуза и желе в арбузе.
Для создания видео использовали арбузы, желе из пакета и пищевой краситель.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд.
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