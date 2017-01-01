Как сделать синий арбуз: Эксперименты

Возможно ли изменить цвет у арбуза подручными средствами?

Читай также: На что способен лазер? Пять крутых экспериментов

Видели ли вы когда-нибудь синий арбуз? Канал Мастерская увлечений предлагает посмотреть на разные эксперименты с арбузом!.

В этом ролике блогеры сделали синий арбуз, мороженое из арбуза и желе в арбузе.

Для создания видео использовали арбузы, желе из пакета и пищевой краситель.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд.