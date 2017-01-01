Илон Маск назвал сроки покорения Марса

Уже через 20 лет на Красной планете будет колония.

Илон Маск написал в своем Twitter-аккаунте о том, сколько времени потратит человечество на развитие марсианской инфраструктуры. По мнению главы SpaceX, на все это уйдет около 20 лет.

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Также Маск рассказал, что для создания полноценной колонии-поселения на Марсе ученым придется доставить на красную планету миллионы тонн ресурсов и необходимой техники. Еще одной проблемой глава космической компании назвал тот факт, что Земля и Марс довольно редко оказываются близко друг другу — только каждые два года — а значит постоянный запуск космических кораблей на красную планету не видится ему возможным.

Что касательно рейсов на Марс для перевозки оборудования, то для этого понадобится совершить около 1 тыс. полетов на корабле Starship. К слову SpaceX все еще не завершила полное строительство данного типа кораблей.

Напомним, что в момент окончания работы над Starship, полет одного корабля будет обходиться человечеству примерно в 2 млн долларов.