Попробуйте отличить чушь от научного факта
Проверьте свою эрудицию и интуицию.
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Гипотезы, выдвигаемые современной наукой иногда могут показаться весьма удивительными. При этом, часто встречаются мнения, которые кажутся научно обоснованными, но не соответствуют истине. Попробуйте отличить чушь от научных фактов.
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