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Попробуйте отличить чушь от научного факта

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Проверьте свою эрудицию и интуицию.

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Гипотезы, выдвигаемые современной наукой иногда могут показаться весьма удивительными. При этом, часто встречаются мнения, которые кажутся научно обоснованными, но не соответствуют истине. Попробуйте отличить чушь от научных фактов.

 

 

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