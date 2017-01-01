Попробуйте отличить чушь от научного факта

Проверьте свою эрудицию и интуицию.

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Гипотезы, выдвигаемые современной наукой иногда могут показаться весьма удивительными. При этом, часто встречаются мнения, которые кажутся научно обоснованными, но не соответствуют истине. Попробуйте отличить чушь от научных фактов.