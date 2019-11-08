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Видео дня: Динамо Загреб - Шахтер. Обзор матча и драка Ляшко и Геруса

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В тренде - спорт и политика.

Динамо Загреб - Шахтер. Обзор матча

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Донецкий Шахтер сумел вырвать ничью в матче против Динамо Загреб в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. “Горняки“ на момент начала компенсированного времени проигрывали со счетом 3:1, но дважды поразили ворота соперника и вырвали ничейный результат.

Сначала Жуниор Мораес сократил преимущество на 93-й минуте, а после Тете, вышедший на замену, успешно реализовал пенальти, заработанный Андреем Пятовым. Также голом в составе “оранжево-черных“ отличился Алан Патрик.

Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом, нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ. Инцидент произошёл в аэропорту "Борисполь", а участвовал в драке ещё и охонник Ляшко. Герус написал, что Ляшко ждал его по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии та отмена схемы "Роттердам +".

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Киеве и Боруссия Дортмунд - Интер.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.11.2019, 12:14
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Что за треш в техно? Или техно уже желтой прессой стало? Где инфа про Маска, про АМД,...? Может Вам нужен нормальный корреспондент и редактор рубрики?
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