Видео дня: Динамо Загреб - Шахтер. Обзор матча и драка Ляшко и Геруса

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Динамо Загреб - Шахтер. Обзор матча

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Донецкий Шахтер сумел вырвать ничью в матче против Динамо Загреб в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. “Горняки“ на момент начала компенсированного времени проигрывали со счетом 3:1, но дважды поразили ворота соперника и вырвали ничейный результат.

Сначала Жуниор Мораес сократил преимущество на 93-й минуте, а после Тете, вышедший на замену, успешно реализовал пенальти, заработанный Андреем Пятовым. Также голом в составе “оранжево-черных“ отличился Алан Патрик.

Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом, нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ. Инцидент произошёл в аэропорту "Борисполь", а участвовал в драке ещё и охонник Ляшко. Герус написал, что Ляшко ждал его по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии та отмена схемы "Роттердам +".

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Киеве и Боруссия Дортмунд - Интер.