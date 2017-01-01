Что будет, если кинуть раскаленную гирю в аквариум: Эксперименты
Выдержит ли аквариум такое быстрое нагревание.
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Блогеры из TimOn ChaveS сделали новый эксперимент под водой. В этот они протестировали сухой спирт, три раскаленных шара, раскаленную гирю в 24 кг и даже раскаленную медь.
Насколько нагреется вода в аквариуме и выдержит ли стекло температуру?
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.
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