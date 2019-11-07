Xiaomi создает умный шкафчик для ванны

Шкафчик будет иметь освещение, которое регулируется через смартфон.

Xiaomi начала сбор средств на создание «умного» шкафчика для ванной Smart Mirror Cabinet.

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Средства компания по традиции собирает на своей краудфандинговой платформе. Шкафчик имеет 252 светодиода, встроенных в две вертикальные конструкции. Они будут давать равномерное освещение. Компания утверждает, что лампы поддерживают регулировку света от 2700K до 6500K. Настраивать устройство можно будет через приложение Miji App либо при помощи сенсорной панели.

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Шкафчик получил защиту от пара. Это обеспечивает специальный нагревательный элемент внутри дверцы. Благодаря этому зеркало никогда не запотеет.

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В целом устройство имеет минималистичный дизайн. Сделано оно целиком из алюминия. Сенсорная панель защищена от влаги.

Стоить шкафчик будет недорого - $28.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi создает умный кубик Рубика.