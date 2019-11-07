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Xiaomi создает умный шкафчик для ванны

Комментариев: 1
Шкафчик будет иметь освещение, которое регулируется через смартфон.
Умный шкафчик
Умный шкафчик
gizmochina.com

Xiaomi начала сбор средств на создание «умного» шкафчика для ванной Smart Mirror Cabinet. 

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Средства компания по традиции собирает на своей краудфандинговой платформе. Шкафчик имеет 252 светодиода, встроенных в две вертикальные конструкции. Они будут давать равномерное освещение. Компания утверждает, что лампы поддерживают регулировку света от 2700K до 6500K. Настраивать устройство можно будет через приложение Miji App либо при помощи сенсорной панели.

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gizmochina.com

Шкафчик получил защиту от пара. Это обеспечивает специальный нагревательный элемент внутри дверцы. Благодаря этому зеркало никогда не запотеет.

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В целом устройство имеет минималистичный дизайн. Сделано оно целиком из алюминия. Сенсорная панель защищена от влаги.

Стоить шкафчик будет недорого - $28.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi создает умный кубик Рубика.

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Теги: Xiaomi
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.11.2019, 15:07
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гость
Моешься такой в душе. Раз и добавил свет на тумбочке смартфоном. Удобно елки палки.
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