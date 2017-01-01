Билл Гейтс объяснил причину провала Windows Mobile

Расследование Минюста США поставило крест на операционке, считает основатель Microsoft.

В течение нескольких лет Microsoft пыталась отвоевать долю рынка мобильных операционных систем, продвигая Windows Mobile. Но в конечном счёте компания сама заявила о прекращении поддержки собственной разработки, по сути, признав поражение на рынке мобильных ОС. Основатель корпорации Билл Гейтс рассказал, почему Windows Mobile не смогла стать конкурентом Android и iOS.

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Бывший глава Microsoft отметил, что Windows Mobile имела бы все шансы по популярности обойти Android, но антимонопольное расследование Министерства юстиции США, по сути, убило операционную систему.

«Антимонопольный иск для Microsoft имел существенное влияние, в этом нет сомнений. Если бы не это дело, мы бы смогли уделять Windows Mobile больше времени и вы, пользователи, сейчас бы работали с этой ОС, а не с Android. Но я был слишком отвлечён и облажался из-за того, что вынужден был заниматься другими делами», — заявил Гейтс в интервью журналистам.

Гейтс подчеркнул, что Microsoft упустила возможность запуска операционки Windows Mobile на смартфонах Motorola, опоздав с релизом системы.

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«Мы опоздали лишь на три месяца перед выпуском Motorola. И проиграли. Сейчас никто не вспоминает о Windows Mobile. Ну, что поделать. Несколько сотен миллиардов тут, несколько сотен миллиардов там...», — отметил он.

По всей видимости, Гейтс подразумевал смартфон Motorola Droid, представленный в 2009 году. В качестве операционной системы он получил Android 2.0, хотя у Microsoft были шансы продвинуть с его помощью собственную Windows Mobile. Данная модель пользовалась большой популярностью на мобильном рынке.

Что же касается финансовых потерь, которые испытала Microsoft с упущением рынка мобильных ОС, то ранее Билл Гейтс назвал эту ситуацию «своей главной ошибкой в жизни», которая обошлась компании в 400 миллиардов долларов.