Видео дня: Ревизор в Киеве и Боруссия Дортмунд - Интер

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Ревизор 10 сезон – КИЕВ

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В программе Ревизор 10 сезон 5 выпуск от 04.11.2019 Юлия Панкова и съемочная группа преобразятся в вампиров! Не пугайся, это не враги их заколдовали, а они сами пошли на такой безумный шаг. Дело в том, что впервые в истории программы Нового канала команда отправится на проверку гостинично-ресторанного бизнеса в ночных заведениях Киева. Ведь часто владельцы грешат качеством обслуживания, прикрываясь поздней порой и усталостью. Однако для Юлии Панковой – это не оправдание!

Боруссия Дортмунд - Интер. Обзор матча

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала Интер. В первом тайме гости выигрывала в два мяча. После перерыва хозяева вышли на поле с другим настроем, сумев забить три мяча Интеру, тем самым одержав невероятную победу 3:2.

Напомним, днем ранее в тренды попали Топ-модель по-украински-3 и Танцы со звездами-6.