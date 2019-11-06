Что произойдет с лимонами в разных жидкостях: Эксперименты
Как будут выглядеть цитрусы после месяца в Коле?
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Блогеры из Live Today показали необычный эксперимент продолжительность в месяц. Они выяснили, что случится с лимонами за месяц в разных жидкостях. Для этого их погружали в Колу, кофе, серную кислоту, моющее средство, уксус, царскую водку, бензин, спирт и пиво.
Напомним, ранее блогеры провели пять экспериментов с огнем.
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