Что произойдет с лимонами в разных жидкостях: Эксперименты

Как будут выглядеть цитрусы после месяца в Коле?

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Блогеры из Live Today показали необычный эксперимент продолжительность в месяц. Они выяснили, что случится с лимонами за месяц в разных жидкостях. Для этого их погружали в Колу, кофе, серную кислоту, моющее средство, уксус, царскую водку, бензин, спирт и пиво.

Напомним, ранее блогеры провели пять экспериментов с огнем.