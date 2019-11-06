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Что произойдет с лимонами в разных жидкостях: Эксперименты

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Как будут выглядеть цитрусы после месяца в Коле?

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Блогеры из Live Today показали необычный эксперимент продолжительность в месяц. Они выяснили, что случится с лимонами за месяц в разных жидкостях. Для этого их погружали в Колу, кофе, серную кислоту, моющее средство, уксус, царскую водку, бензин, спирт и пиво. 

Напомним, ранее блогеры провели пять экспериментов с огнем.

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Теги: видео, эксперименты
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гость  (аноним)  06.11.2019, 16:32
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ТУПЫЕ ЖУРНАЛЮГИ!
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОДНИМАТЬ ВОПРОСЫ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ, ДОЛБАТЬ ВЛАСТЬ ПО ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К ВЕРОЯТНЫМ ВОЕННЫМ СЦЕНАРИЯМ, ...ВЫ ПРО ЛИМОНЫ, ЖИДКОСТИ
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