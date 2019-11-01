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Видео дня: Топ-модель по-украински-3 и Танцы со звездами-6

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11 неделя – Танцы со звездами. 6 сезон

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Одиннадцатый прямой эфир «Танцев со звездами» прошел под названием «Возвращение героев». Одним из главных сюрпризов вечера стало возвращение победительницы и легенды проекта - певицы Натальи Могилевской, которая во время музыкального перфоманса вышла на паркет вместе с Владом Ямой. Также в эфире шоу появилась ведущая программы «ЖВЛ» и участница «Танцев со звездами» - певица TAYANNA, которая покинула шоу во время второго прямого эфира.

Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 10

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В самый мистический день года модельное реалити Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск от 01.11.2019 превратится в сборище нечистой силы! Не пугайся, мы не потревожили загробную жизнь, а всего-навсего стали ее частью. Эксперты проекта решили не просто превратить моделей в культовых персонажей Хэллоуина, а познакомить их с украинской мифологией. Мавки, чугайстры, Мари, русалки, вии… Звучит не так страшно. Но ты еще не видел нового выпуска программы Топ-модель по-украински (2019) 3 сезон.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 9 сезон и Лига Смеха.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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