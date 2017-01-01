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Xiaomi выпустила смартфон-пульт

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Смартфон предназначен для управления домашней техникой.
Qin AI Assistant Pro
Qin AI Assistant Pro
gizmochina.com

В прошлом году Xiaomi выпустила кнопочный телефон Qin AI Phone, а несколько месяцев назад свет увидел необычный смартфон Qin 2. Оба аппарата снискали огромную популярность, поэтому производитель решил не затягивать с выпуском новой модели. В Китае состоялась презентация Qin AI Assistant Pro.

Qin AI Assistant Pro
Qin AI Assistant Pro
gizmochina.com

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Внешне Qin AI Assistant Pro полностью копирует Qin 2. Смартфон имеет тонкий вытянутый пластиковый корпус, почти всю переднюю панель которого занимает 5,05-дюймовый дисплей с разрешением 1440х576 пикселей и нестандартным соотношением сторон 22,5:9. Фронталки, как и у предшественника, в новинке нет. Зато разрешение единственной основной камеры выросло с 5 до 8 Мп. 

Qin 2 оснащался четырёхъядерным процессором и 1 ГБ оперативной памяти. Новая модель получила восьмиядерный чипсет и вдвое больший объём ОЗУ. Размер накопителя без возможности расширения остался прежним — 32 ГБ. Не изменилась и ёмкость встроенного аккумулятора на 2100 мАч. Из разъёмов доступен один USB Type-C, но есть также ИК-порт для управления бытовой техникой. 

Qin AI Assistant Pro
Qin AI Assistant Pro
gizmochina.com

Смартфон работает под управлением сильно модифицированной версии Android 9 Pie с фирменной оболочкой. Поставляется устройство без сервисов Google, а главный упор делается на голосового помощника, для вызова которого предусмотрена специальная красная кнопка на корпусе. 

Цена нового Qin AI Assistant Pro пока не объявлена. Его предшественник Qin 2 сейчас доступен в Китае менее чем за $90.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi создает смартфон с подзарядкой от солнца.

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Теги: Xiaomi, смартфон
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