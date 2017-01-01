Как выбраться из наручников без ключей: Эксперименты
Наручники - не проблема.
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Блогеры из Live Today решили показать, как снять наручники, если у вас нет ключей. Они попытались выбраться из наручников при помощи подручных материалов.
Для этого использовались разные типы наручников, разные условия и разные приспособления.
Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.
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