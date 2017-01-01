Xiaomi выпустила свои первые умные часы

Mi Watch получили металлический корпус .

Xiaomi до этого выпускала только фитнес-браслеты, а производство «умных» часов перекладывала на дочерние компании. Так что Mi Watch — это первые часы под брендом Xiaomi.

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В Mi Watch стоит квадратный AMOLED-дисплей с диагональю 1,76 дюйма. Сбоку есть механическая коронка для перелистывания меню — решение подсмотрели у Apple Watch. С помощью этой коронки можно переключаться между приложениями и листать списки, не перекрывая небольшой экран рукой.

Xiaomi позиционирует часы как маленький смартфон на запястье. В Mi Watch уместили не только привычные антенны Bluetooth и Wi-Fi, но и поддержку виртуальных карт eSIM, GPS, NFS и дополнительные модули для оплаты проезда в общественном транспорте или замены карточки для входа в офис через электронный замок. Скорее всего, все эти функции будут доступны только в Китае.

Mi Watch показывают время, уведомления, проигрывают музыку через беспроводные наушники и записывают информацию об активности человека, включая сон и частоту сердечных сокращений. Система поддерживает тренировки по 10 видам спорта — от обычной ходьбы до плавания.

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В часы можно установить сторонние приложения, так что со временем у них появится еще больше функций. Также через них можно звонить и отвечать на сообщения голосом. Специально для часов адаптировали интерфейс MIUI — он работает поверх системы Wear OS от Google. Обещают автономность до 36 часов от одного заряда.

В Китае Mi Watch стоят 1299 юаней, или около 185 долларов. Также появится премиальная версия Mi Watch с сапфировым стеклом и корпусом из титана — за 1999 юаней, или около 285 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила доступные умные телевизоры с 8K.