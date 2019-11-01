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Видео дня: МастерШеф 9 сезон и Лига Смеха

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МастерШеф 9 сезон. Выпуск 10 от 01.11.2019

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Празднуйте Хэллоуин вместе с шоу МастерШеф 9 – выпуск 10 от 01.11.2019 уже доступен для просмотра на официальном канале СТБ. Сегодня участников ждут тематические конкурсы и неожиданные гости. Кулинары-любители попытаются напугать судей оформлением блюд, а «черные фартуки» бросят вызов страху темноты.

На этот раз кулинарные шедевры аматоров будут оценивать не только члены жюри, но и экстрасенсы. Смогут ли кулинары угодить вегетарианке Рубине Цыбульской? Почему Яна Пасынкова неожиданно начнет утешать Лилю? Не пропустите самый мистический эпизод шоу МастерШеф 9 сезон 10 выпуск.

ЗНАМЕНИТЫЕ ТАНДЕМЫ - Лига Смеха, одиннадцатая игра 5-го сезона

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Лига Смеха 2019 одиннадцатая игра 5-го сезона (первый полуфинал) Полный выпуск от 1 ноября 

В этом выпуске: знаменитые Тандемы - Презентация игры от Евгения Кошевого, Дон Кихот против коррупции, Тимон и Пумба в Партии Слуга Народа, Музыкальный батл команд с Сергеем Бабкиным, МастерШеф. Пародия, ЛОХОТРОН по-украински, А почему Ляшко выхватил трынды, Танец пчелок и Танец туриста в Египте.

Напомним, днем ранее в тренды попали GAYAZOV$ BROTHER$ и THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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