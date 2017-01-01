Хорошо ли вы знакомы с мировыми географическими рекордами?
Проверьте свои знания или просто отвлекитесь от рутины и побывайте в маленьком путешествии.
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Наш мир удивителен. Он полон прекрасных мест и чудес. Даже наша страна славится как минимум одним географическим рекордом. Хорошо ли вы знакомы с мировыми географическими рекордами?
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