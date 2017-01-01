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Хорошо ли вы знакомы с мировыми географическими рекордами?

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Проверьте свои знания или просто отвлекитесь от рутины и побывайте в маленьком путешествии.

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Наш мир удивителен. Он полон прекрасных мест и чудес. Даже наша страна славится как минимум одним географическим рекордом.  Хорошо ли вы знакомы с мировыми географическими рекордами?

 

 

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Теги: тест, тесты
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