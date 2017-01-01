В Microsoft создали вечный накопитель

Информация на таком носителе может храниться веками.

С ростом объёмов данных увеличиваются и требования к надёжности накопителей. Microsoft анонсировала необычную альтернативу жёстким дискам — вместо традиционных магнитных дорожек и микросхем компания предложила использовать стеклянные пластины и лазер. Записанная таким образом информация потенциально способна храниться веками. Принцип работы технологии разработчики продемонстрировали в формате видеоролика.

Читай также: Verbatim представила "вечные" диски Blu-ray емкостью 100 Гбайт

Новая разработка софтверного гиганта под названием Project Silica предполагает многослойную запись данных с помощью лазера на сверхпрочное кварцевое стекло с помощью трёхмерных «деформаций» в его структуре. Процесс отдалённо напоминает способ нанесения записи на старые виниловые пластинки, но технически гораздо сложнее.

Роль магнитной головки для чтения информации с такой «дискеты» выполняют алгоритмы машинного обучения, декодирующие импульсы света, пропущенного через стекло. Носитель толщиной 2 мм может содержать более 100 слоёв данных. Такое стекло чрезвычайно надёжно и может выдерживать температуры выше 500 градусов, вариться в кипятке, находиться в микроволновой печи или даже царапаться металлической щёткой без потери данных.

Читай также: Western Digital выпустил новые накопители для геймеров

В ходе демонстрации работы технологии сотрудники Microsoft записали на носитель размером 75 х 75 х 2 мм фильм «Супермен» 1978 года. Компания Warner Brothers, принявшая участие в эксперименте в качестве поставщика контента, уже назвала разработку перспективной — сейчас студия сохраняет ключевые копии фильмов в «аналоговом» виде с помощью сложного и дорогого процесса, не гарантирующего сохранение контента. Технология Microsoft потенциально может удешевить технологию сохранения данных, причём храниться они будут тысячи лет.

Дата серийного выпуска накопителей нового типа не объявлена — разработчикам ещё предстоит доработать скорость чтения контента со стеклянных носителей и увеличить плотность записи.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала технологию голотелепортации.