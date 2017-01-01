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Частный космический корабль доставил на МКС тесто и мышей

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Всего доставили четыре тонны полезного груза.
Cygnus NG-12 возле МКС
Cygnus NG-12 возле МКС
NASA.gov

Беспилотный космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС) рано утром вчера, в понедельник 4 ноября, с миссией по доставке груза, включающего почти четыре тонны свежих припасов, в том числе тесто для приготовления печенья в рамках одного весьма «вкусного» эксперимента.

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Астронавты, находящиеся на борту станции, использовали роботизированную руку-манипулятор для захвата космического корабля Cygnus NG-12, названного S.S. Alan Bean, в честь Алана Бина, астронавта миссии «Аполллон-12» и четвертого по счету человека, ступившего на Луну. Захват состоялся в 9:10 GMT, в то время, когда корабль и станция находились над Мадагаскаром. Несколькими часами позже была осуществлена стыковка корабля с модулем Unity космической станции.

«Космический грузовик» Cygnus NG-12 доставил примерно 3700 килограммов оборудования и свежих припасов для экипажа станции. На его борту находилось большое число новых научных экспериментов.

Один из экспериментов под названием Zero G Oven experiment, проводимый фирмой Zero Gravity Kitchen and Nanoracks, предполагает выпечку печенья в условиях микрогравитации. Специально разработанная фирмой духовка позволит астронавтам впервые испечь в космосе печенье, чтобы почувствовать себя на станции «как дома», объяснили представители фирмы.

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Также на борту корабля Cygnus NG-12 находится новый жилет для защиты астронавтов от губительного воздействия радиации под названием AstroRad Vest, а также «команда космических мышей» (официально называемая Rodent Research-14), которая будет использована для изучения влияния изменений освещенности тела на состояние клеток печени. На МКС астронавты встречают 16 рассветов и закатов ежесуточно при обращении станции вокруг Земли, поэтому данная проблема является весьма актуальной, пояснили ученые проекта.

Cygnus S.S. Alan Bean является не единственным аппаратом компании Northrop Grumman, находящимся в космосе. Ранее фирма уже запускала к МКС космические корабли этой модели, так аппарат миссии NG-11 был отправлен в космос в апреле и отбыл со станции в августе. Этот космический корабль, названный S.S. Roger Chaffee в честь астронавта миссии «Аполлон-1», остался на орбите для выполнения расширенной миссии и проведения дополнительных экспериментов, пояснили представители фирмы Northrop Grumman.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил приватизировать МКС.

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Теги: Cygnus, МКС
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