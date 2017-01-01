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Apple и Valve объединились ради очков дополненной реальности

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Valve будет разрабатывать очки, а Apple - заниматься сборкой.
Apple хочет создать очки дополненной реальности с Valve
Apple хочет создать очки дополненной реальности с Valve
ferra.ru

Стало известно о сотрудничестве Apple и Valve, владельца знаменитого сервиса цифровой дистрибуции Steam. Вместе компании создадут очки дополненной реальности.

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Сообщается, что Valve будет работать над самой технологией, а вот сборкой гарнитуры займутся тайваньские крупные компании Quanta Computer и Pegatron.

Официальных анонсов о сотрудничестве Apple и Valve не публиковали. Однако в сети уже давно ходит информация об AR-проекте «яблочной» компании. Недавно СМИ писали, что купертиновцы временно приостановила разработку очков виртуальной реальности. И, как теперь говорят источники, причиной тому стала подготовка к совместной работе с Valve.

У Valve, кстати, уже есть VR-продукты под названием Index. Комплект составляют шлем, контроллеры и система отслеживания движений.

Напомним, ранее сообщалось, что Valve показала свой шлем виртуальной реальности.

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Теги: Apple, Valve, очки дополненной реальности
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