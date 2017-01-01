Марсоход показал гигантский кратер на Красной планете
Вездеход Curiosity продолжает колесить по Марсу. На днях он сделал новый снимок и отправил его на землю, и NASA уже выложило фотографию в открытый доступ.
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Curiosity сейчас обитает в интересном для ученых месте внутри кратера Гейла диаметром 154 километра. Образовался он от падения метеорита. Слои пород разместились таким образом, что можно сделать предположение о давнем присутствии воды в этой области. Марсоход будет исследовать здешний грунт.
Curiosity на данный момент — единственный действующий вездеход на Красной планете. Раньше параллельную миссию выполнял Opportunity, но он погиб в пылевом шторме после пятнадцати лет работы.
Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Curiosity обнаружил "статую кошки".
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