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Видео дня: GAYAZOV$ BROTHER$ и THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN

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В тренде - музыка.

GAYAZOV$ BROTHER$ - Увезите меня на Дип-хаус

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Российский хип-хоп дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ выпустил клип на песню Увезите меня на Дип-хаус. Исполнители также известны песней  До встречи на танцполе, которая недавно набрала более 40 миллионов просмотров на YouTube.

THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN - Грустная Песня (Клип, 2019)

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Новинка, в которой к рэперам THRILL PILL и Егору Криду присоединился Morgenshtern, называется Грустная песня и посвящена она меркантильному отношению со стороны девушек. Трек попал на первое место в трендах YouTube.

Напомним, ранее в тренды попали первая распаковка AirPods Pro и Dan Balan & Тина Кароль.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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