Владельцев iPhone отключат от интернета
Устаревшие устройства Apple не будут подключать к Сети.
Компания Apple предупредила своих клиентов, что с понедельника владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Об этом сообщает CNN.
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Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить важное обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6.
В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple создаст саморазлагающийся iPhone.
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