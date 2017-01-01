Владельцев iPhone отключат от интернета

Устаревшие устройства Apple не будут подключать к Сети.

Компания Apple предупредила своих клиентов, что с понедельника владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Об этом сообщает CNN.

Читай также: Владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов

Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить важное обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple создаст саморазлагающийся iPhone.