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Владельцев iPhone отключат от интернета

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Устаревшие устройства Apple не будут подключать к Сети.
Старые iPhone отключат от интернета
Старые iPhone отключат от интернета
cultofmac.com

Компания Apple предупредила своих клиентов, что с понедельника владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Об этом сообщает CNN.

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Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить важное обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple создаст саморазлагающийся iPhone.

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Теги: Apple, смартфон, iPhone, интернет
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