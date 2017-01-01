Huawei создает убийцу iPad

Планшет будет иметь дырявый дисплей и двойную камеру.

Судя по всему, Huawei работает над новым планшетом, и он выглядит очень похоже на iPad Pro, согласно просочившимся рендерам, опубликованным 91Mobiles. Самым большим отличием, по-видимому, являются камеры: планшет Huawei оснащён тыльной камерой с двумя объективами и «дырявым» дисплеем для фронтальной камеры.

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Новый планшет Huawei может даже использовать номенклатуру именований Apple Pro — известный информатор Evan Blass заявил, что устройство будет называться Huawei MatePad Pro. Планшет, похоже, имеет корпус с магнитной клавиатурой в духе Apple Smart Keyboard Folio, но не ясно, будет ли чехол включён в комплект поставки. Также аппарат имеет поддержку нового цифрового пера, которое прикрепляется к верхней части планшета, возможно, с помощью магнитов — как Apple Pencil на iPad Pro.

91Mobiles отмечает, что приведённые визуализации указывают на отсутствие сканера отпечатков пальцев — возможно потому, что Huawei будет использовать встроенный в дисплей датчик отпечатков или какую-либо технологию идентификации по лицу.

Сообщается, что мы можем ожидать от планшета флагманских характеристик: однокристальную систему Kirin 990 (новейший и самый быстрый чип Huawei, имеющий версию со встроенным модемом 5G), до 8 Гбайт ОЗУ, накопитель объёмом до 256 Гбайт и ёмкую батарею. Предыдущий планшет Huawei, MediaPad M6, был выпущен в июне этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.