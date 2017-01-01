В WhatsApp появился вход по отпечатку пальцев

Опция доступна в новой версии приложения для Android.

В приложение можно зайти по отпечатку lifehacker.ru

В мессенджере WhatsApp для Android наконец появилась поддержка сканера отпечатков пальцев, которая ранее была доступна только в бета-версии приложения. Для включения функция перейдите в Настройки → Аккаунт → Приватность → Блокировка отпечатком пальца.

Читай также: WhatsApp отключат на некоторых смартфонах

Для активации функции в системе должен быть зарегистрирован отпечаток хотя бы одного пальца. Если WhatsApp его обнаружит, то позволит вам настроить время блокировки приложения и отображение содержимого.

Функция уже доступна всем пользователям. Если вы не нашли её в настройках, обновите приложение до последней версии через Google Play.

Напомним, ранее сообщалось, что в WhatsApp появились стикеры из фото.