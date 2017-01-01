Apple заявила о падении продаж iPhone

Между тем, прибыль компании растет.

Apple опубликовала официальный отчет, основанный на итогах продаж в четвертом финансовом квартале 2019 года, который завершился 28 сентября. Таким образом производитель iPhone подвел итоги и всего предыдущего финансового года, показав в целом положительную динамику роста выручки, но продемонстрировав уменьшение доли прибыли от продажи гаджетов.

Читай также: Продажи iPhone резко упали

Так, за прошедший финансовый квартал Apple заработала 64 млрд долларов, увеличив данное значение на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Но тут же важно отметить, что выручка от продаж устройств снизилась, составив 52,3 млрд долларов вместо 51,5 млрд в прошлом году. Зато что важно, выручка от сервисной части бизнеса наоборот выросла — теперь она исчисляется 12,5 млрд долларов вместо 10,6 млрд в прошлом году.

Важно отметить и падение продаж iPhone, причем как в масштабе последнего квартала, так и в масштабах всего финансового года — с 36,8 млрд долларов до 33,4 млрд и со 164,9 млрд долларов до 142,4 млрд в соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что вслед за Apple Samsung заявила о сильном падении продаж.