ТОП-10 самых странных вещей в космосе

Меч Скайуокера, головка сыра и грязь. Чего только не побывало в космосе.

Безусловно, путешествие людей в космос впечатляет значительно больше, чем отправка в бескрайнее космическое пространство грязи со стадиона или, например, светового меча Люка Скайуокера из “Звездных войн”. Какими бы странными посылки в космос не были, их отправляли туда не только с целью науки, но даже и по сентиментальным причинам. В этой статье мы расскажем, какие странные и смешные вещи были отправлены в космос и почему человечество выбрало именно их.

Тысячи текстовых сообщений

Планета Gliese 581d NASA.gov

Журнал COSMOS и правительство Австралии установили партнерские отношения с НАСА для реализации проекта “Hello From Earth”. Целью данного проекта была отправка текстовых сообщений, которые можно было оставить на специальном сайте. В результате 25 878 сообщений были переданы в сторону Gliese 581d, экзопланеты, расположенной в 20 световых годах от Земли. И это даже несмотря на то, что существование планеты остается всё ещё под вопросом.

Микроскопические животные Tardigrades

Tardigrades newatlas.com

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Эти микроскопические животные способны выжить при температуре от -164 до 148 градусов по Цельсию, при давлении в 6000 раз сильнее, чем в атмосфере Земли, и радиации, превышающей смертельную для человека дозу в тысячу раз. Благодаря таким суперспособностям, некоторые европейские ученые посчитали, что тихоходки способны выжить и в условиях космоса. Ученые не ошиблись, и в результате воздействия вакуума и солнечной радиации из космоса выжило около 65% обезвоженных микроскопических “медведей”. Их регидратировали, и у некоторых даже появилось здоровое потомство.

Беговая дорожка имени Стивена Колберта

Беговая дорожка nasa.gov

Для того, чтобы не потерять мышечную массу в условиях микрогравитации, космонавты, живущие на МКС, должны тренироваться по несколько часов в день. Но для того, чтобы тренировки были возможны в таких условиях, НАСА создала специальные беговые дорожки с наружным сопротивлением, которые удерживают “плавающих” людей.

Благодаря большому увлечению и увеличению общественного интереса к исследованиям космоса, НАСА назвала космическую беговую дорожку в его честь. Для того, чтобы использовать спортивное оборудование в условиях отсутствия гравитации, космонавтам нужно всего лишь пристегнуть ремни.

Сальмонелла в космосе

Сальмонелла popmech.ru

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Бактерию сальмонеллу отправили в космос в научных целях. Бактерии были выращены на борту космического челнока “Атлантис”, но как только он приземлился на Землю, ученые заразили бактерией ничего не подозревающих мышей. Вторая группа мышей была заражена сальмонеллой, выращенной на Земле. Ученые сравнили две группы зараженных мышей и выяснили, что космическая сальмонелла агрессивнее воздействует на организм мышей. Генная активность бактерий изменилась в условиях космического воздействия, что делает ее более опасной.

Обломки оригинального самолета братьев Райт

Самолет братьев Райт NASA.gov

Посадка на Луну имела огромное значение, и, для того чтобы доказать это, экипаж “Аполлона-11” взял с собой множество вещей. Многие вещи астронавты оставили на поверхности Луны, превратив их в своеобразный раритет для будущих колонистов. Так, среди оставленных на Луне вещей остались американский флаг и запись с голосами 73 мировых лидеров. Кроме того, для того, чтобы отпраздновать первый полет человечества на Луну, “Аполлон-11” доставил куски ткани и обломки от самолета братьев Райт до Луны и обратно.

Колесо сыра Le Brouere

Сыр в космосе spacex

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При испытании космического корабля во время первого полета необходимо чем-то его нагрузить. SpaceX решило отправить гигантское колесо сыра в космос во время первого полета капсулы Dragon в 2010 году. Сначала груз для капсулы держался в строжайшем секрете, именно поэтому он был заключен в металлическую коробку с надписью “Совершенно секретно”

Запись мозговых волн человека

Энн Друян и Карл Саган. Мысли Друян первыми в мире покинули Солнечную систему kosmoturizm.ru

Астрофизик Карл Саган и креативный директор компании Golden Record Энн Друян долгое время упорно трудились над созданием изображений и звуков космоса, для того чтобы предоставить эти данные человечеству. Кроме того, во время работы у пары завязались романтические отношения. За несколько дней до того, как Друян записала свою мозговую активность, они обручились. Во время записи, помимо запланированного сценария, Друян размышляла над “чудом любви” именно для того, чтобы предотвратить блуждание разума. Запись выгравировали на так называемой “Золотой книге”, которая была отправлена в космос для расшифровки инопланетянами.

Окаменелости динозавров

Скелет динозавра nasa.gov

Что может быть лучшей комбинацией слов, чем “динозавры в космосе”? В 1985 году астронавт НАСА Лорен Актон доставил окаменелости динозавров в космос на борту шаттла Challenger.

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Космический челнок с динозавром на борту был снабжен специальной лабораторией, способной обеспечить безопасное хранение окаменелостей

Окаменелости представляли из себя маленькие кусочки костей и яичной скорлупы, полученный из места гнездования гадрозавра. Затем, в 1998 году, космический челнок “Индевор” доставил череп динозавра на космическую станцию “Мир”. К настоящему времени оба набора окаменелостей вернулись на Землю, но зато теперь можно говорить о том, что динозавры побывали в космосе.

Грязь со стадиона Янки

Во время своего пребывания на МКС, Рейсман бросил церемониальный мяч для игры Янки NASA.gov

Астронавт Гаррет Рейсман был большим поклонником “Нью-Йорк Янкиз”, из-за чего он взял с собой пузырек с грязью со стадиона Янки во время своей первой миссии. Во время своего пребывания на МКС, Рейсман бросил церемониальный мяч для игры Янки. Вернувшись на Землю спустя несколько месяцев, астронавт снова бросил первый мяч, но уже физически находясь на их стадионе.

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Световой меч Люка Скайуокера

Люк Скайуокер с мечом Кадр из фильма Звездные войны

Как сообщает портал Science101, в космосе побывал даже световой меч Люка Скайуокера. Для того чтобы отпраздновать 30-ю годовщину “Звездных воин”, НАСА отправила световой меч Люка на Международную космическую станцию на борту космического челнока в 2007 году. И теперь, судя по выставленному в Космическом центре световом мече, можно смело утверждать о его пребывании в космосе.

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