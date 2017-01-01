Космический Хэллоуин: В NASA показали звездную "тыкву"

В честь Хэллоуина астрономы подготовили фото-подарок.

Сегодня, 31 октября, во многих странах отмечается Хеллоуин. В честь этого праздника Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало изображение «дьявольской» космической тыквы.

Звезда класса O nasa.gov

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Снимок передан на Землю с борта космического телескопа «Спитцер» (Spitzer). Этот аппарат, напомним, предназначен для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне. Обсерватория была запущена ещё в 2003 году.

На представленном изображении запечатлено гигантское облако газа и пыли. Его причудливая форма напоминает фонарь из тыквы с прорезанными отверстиями в виде глаз и рта.

По мнению исследователей, за формирование космической тыквы ответственна звезда класса O. Такие светила имеют очень высокие температуру, массу и яркость. Обычно эти звёзды в 15–20 раз более массивны, чем Солнце.

Звезда класса O без обработки nasa.gov

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Светила класса O составляют менее одного процента от общего числа звёзд во Вселенной, но бурные явления, связанные с ними, показывают, что эти звёзды оказывают очень большое воздействие на свои окрестности.

Добавим, что миссия телескопа «Спитцер» близится к завершению: 30 января 2020 года аппарат передаст на Землю последнюю порцию информации, после чего будет отключён.

Напомним, ранее ученые назвали смертельную опасность полетов в космос.