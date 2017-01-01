Последний дюйм: Зачем нужны большие диагонали в ТВ

Еще два года назад телевизоры с диагональю 75 дюймов были чем-то необычным: в 2017 году их продавали практически поштучно. Но уже в 2019-м продажи таких ТВ просто бьют рекорды. Давайте разберемся почему.

В среднем, обычный потребитель меняет телевизор раз в 10 лет. Покупка является своеобразной инвестицией. 10 лет назад покупали плоские телевизоры как замену старому “ящику“, не особо задумываясь над диагональю. Сейчас же, когда видео становится все четче, а спецэффекты в кино масштабнее, покупатели уже ищут альтернативу 40-50 дюймовым панелям, выбирая все больше и больше.

В магазинах есть множество вариантов с разными дюймами: 43, 49, 55, 65, 75 и больше. И покупатели пытаются понять — нужен ли им большой телевизор? Давайте разберемся.

Есть мнение, что большие телевизоры просто не помещаются в современной квартире. Но ширина 75 дюймового ТВ — это примерно 1.5 метра. Такое пространство легко выделить. Да и смотреть фильмы в 4К и 8K удобнее на действительно большом экране.

Телевизоры с диагональю в 75 дюймов позволяет создать по-настоящему домашний кинотеатр. Не нужно бояться, что такая большая панель будет портить глаза. Это же не старые кинескопные ящики. Мало того, современный контент подразумевает четкую, реалистичную картинку, которую даже вблизи рассматривать приятно.

И, раз мы заговорили о четкости, нужно подумать и о технологии вывода изображения. Самым прогрессивным на данный момент методом являются квантовые точки. Экраны на квантовых точках под названием QLED не только реалистично отображают цвета изображения, но и не дают выгорать экрану. Производитель, компания Samsung дает 10-летнюю гарантию, что экран не выгорит. Собственно, это и не удивительно, ведь Samsung доверяют во всем мире. По данным исследований компании IHS, компания, является лидером на мировом рынке телевизоров уже 13 лет. И, как лидер, Samsung инвестирует в разработку новых технологий и очень дорожит своим качеством.

Также 75-дюймовые телевизоры с поддержкой 8К имеют технологию Quantum HDR, которая оптимизирует каждую сцену. Весь 100% цветовой охват вы увидите именно в QLED. А технология полной прямой подсветки QLED 8K обеспечивает потрясающе глубокий контраст и высокий уровень детализации. Вы сможете увидеть всю глубину происходящего на большом экране даже при ярком дневном свете.

Немаловажным является и процессор, который отвечает за плавность картинки и скорость вывода изображения. В телевизорах с диагональю 75 дюймов установлен уникальный процессор Quantum 8K с технологией искусственного интеллекта, который погрузит вас в гущу событий и подарит невероятные ощущения от просмотра ТВ. Технология полной прямой подсветки таких телевизоров передает потрясающе глубокий цвет и высокий уровень детализации. Картинка останется четкой и яркой даже при ярком дневном свете.

И, раз вы решили выбрать диагональ побольше, обратите внимание на поставщика. Только официально импортированные в Украину телевизоры имеют официальную гарантию от производителя. Так называемые “неофициально импортированные телевизоры“, которые закупают в других странах и просто перешивают прошивку, не имеют гарантии от производителя. А при первом же обновлении прошивка может слететь, и вы получите просто черный экран.

А теперь поговорим о стоимости телевизоров с диагональю в 75 дюймов. Напомним, что покупатели берут большие телевизоры минимум на 10 лет. Потому и выбор должен быть обдуманным. Сейчас такие модели стоят как два смартфона. Но даже если вы себе не можете позволить сразу взять 75-дюймовую модель QLED, ее можно взять в долгосрочную рассрочку. Т.е. ваш семейный бюджет не страдает, а семья лишь выигрывает, получая настоящий центр развлечений для всех. Совместный просмотр свежего фильма, новые серии долгожданного сериала, любимый мультфильм и футбольный матч на огромном экране. Все это вы получаете с большей диагональю.