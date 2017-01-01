Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Кубок Украины. Динамо – Шахтер и Ревизор 10 сезон – Мукачево

Комментариев: 0
В тренде - спорт и ТВ-шоу.

Кубок Украины. Динамо – Шахтер

Читай также: Видео дня: Успей нажать на кнопку, чтобы выжить и Ночь на острове духов

Прямая трансляция матча Динамо - Шахтер. 1/8 финала Кубка Украины набрала более 300 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Первый тайм завершился со счетов 1:0, где на 22 минуте отметился Сидорчук  из Динамо. Во втором тайме на дополнительных минутах Степаненко из Шахтера забил гол в ворота киевлян. И в экстра-тайме Попов вывел Динамо вперед. Игра завершилась со счетом 2:1.

Ревизор 10 сезон – Мукачево

Белые перчатки главной инспекции чистоты и совести персонала доберутся до легендарного города Мукачево в Закарпатье. Здесь Юлия Панкова пройдет сквозь огонь и воду, чтобы показать тебе изнутри карпатский гостинично-ресторанный сервис. Оставайся с нами и узнай, где переночевать и вкусно поесть в Мукачево!

Напомним, днем ранее в тренды попали Время и Стекло - Лох и Симпсоны знают всё.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь