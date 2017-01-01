Видео дня: Кубок Украины. Динамо – Шахтер и Ревизор 10 сезон – Мукачево

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Кубок Украины. Динамо – Шахтер

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Прямая трансляция матча Динамо - Шахтер. 1/8 финала Кубка Украины набрала более 300 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Первый тайм завершился со счетов 1:0, где на 22 минуте отметился Сидорчук из Динамо. Во втором тайме на дополнительных минутах Степаненко из Шахтера забил гол в ворота киевлян. И в экстра-тайме Попов вывел Динамо вперед. Игра завершилась со счетом 2:1.

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