Facebook нашел шпионов за пользователями

На фирму по кибербезопасности подали в суд за слежку.

Компания Facebook, владелец мессенджера WhatsApp подала в суд на израильскую фирму по кибербезопасности NSO Group. Обвинили её в слежке за пользователями приложения.

Facebook утверждает, что израильская компания распространяла через WhatsApp шпионские программы. Пострадать могли 1400 пользователей из 20 стран.

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Сообщается, что для взлома применяли программу Pegasus. Правда, каким образом происходила установка в иске не указано, но, по информации компании, пользователям даже не нужно было поднимать трубку при звонке. Истец отметил, что Pegasus не может взломать шифрование WhatsApp, но способна получить доступ к сообщениям пользователей после дешифровки на устройстве.

Facebook уверяет, что в числе пострадавших есть журналисты, правозащитники, женщин-лидеры и политические диссиденты из Мексики, Бахрейна и ОАЭ.

Сама NSO Group обвинения отрицает. По словам представителей фирмы, их цель — «предоставлять технологии лицензированным правительственным разведывательным и правоохранительным органам для борьбы с терроризмом и преступлениями».

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger.