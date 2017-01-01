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Photoshop научили выделять объект автоматически

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Теперь достаточно только выделить область, а программа сама найдет объект.
Объекты выделяются автоматически
Объекты выделяются автоматически
Скриншот видео

Компания Adobe представила функцию, которая скоро появится в новых версиях фоторедактора Photoshop. Она позволяет выделить область изображения, после чего программа самостоятельно определит ключевой объект на ней и выделит его контуры. Ранее в редактор уже добавили похожую функцию, однако она выделяла только ключевые объекты на всем изображении, а не выбранной пользователем произвольной части.

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Во многих фоторедакторах есть несколько вариантов функции выделения. Помимо простого выделения прямоугольником или произвольной фигурой в них также есть и более автоматизированные инструменты. Например, существует функция выделения области по цвету или контрастным контурам, а также полуавтоматическое точное выделение, при котором пользователь сам задает точки на границе выделяемой области, но линия между ними проставляется алгоритмом в соответствии с контурами кадра.

В 2017 году Adobe показала гораздо более совершенный вариант функции выделения, позволяющую выделять объект на снимке в один клик. Однако у этой функции имеется недостаток: она сама определяет доминирующий в кадре предмет или несколько предметов, и не позволяет указывать на конкретные предметы или область.

В одной из новых версий Photoshop появится функция выделения конкретных объектов. Пользователь может выделить удобным ему способом произвольную область на снимке, после чего алгоритмы компьютерного зрения самостоятельно выберут объекты и выделят их. Функция не имеет ограничений по размеру области, а также работает даже в том случае, если небольшие части объекта выходят за границы выделенной области.

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Adobe не первый раз использует алгоритмы компьютерного зрения в новых функциях своих программ. К примеру, ранее разработчики компании научили Photoshop реалистично дорисовывать пустые области по краям фотографии, образующиеся при повороте. Кроме того, с 2016 года программа позволяет редактировать конкретные части мимики лица. А видеоредактор Adobe After Effects недавно добавили функцию реалистичного удаления объектов с видео и дорисовывания фона на их месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Photoshop появилась функция выделения одним кликом.

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Теги: Photoshop
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