Видео дня: Время и Стекло - Лох и Симпсоны знают всё
В тренде - клип и разоблачение предсказаний.
СИМПСОНЫ ЗНАЮТ ВСЁ | ПРЕДСКАЗАНИЯ
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Все мы слышали о нашумевших предсказаниях, которые удивили весь мир. И эти предсказания сделал мультфильм "Симпсоны". Правда ли это?
В ролике рассматриваются якобы пророчества, которые сбылись. Но пророчества ли это были?
Время и Стекло - Лох
Группа "Время и Cтекло", которая дала масштабный концерт в Киеве, представила клип на песню Лох из последнего альбома Vislovo. Видео появилось на YouTube-канале музыкантов во вторник, 29 октября.
Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф. Сезон 9 и Дизель Шоу.
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