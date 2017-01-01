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Samsung запатентовал странные смартфоны

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В разработке сгибаемый и модульный телефоны.
Sasmung патентует новые устройства
Sasmung патентует новые устройства

Инженеры Samsung, как и сотрудники многих других компаний, стремятся разработать инновационный форм-фактор устройства. Очередной попыткой южнокорейского производителя стала серия патентов, в которых описаны причудливые гаджеты. Не исключено, что именно сейчас корпорация занята их разработкой.

Описание патента
Описание патента
ubergizmo.com

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Один из патентов очень напоминает форм-фактор складного смартфона HUAWEI Mate X. В отличие от Galaxy Fold, гаджет можно сгибать в обе стороны за счёт конструкции петли.

Ещё один описанный в документе смартфон намекает на планы компании по разработке модульного гаджета. На боковой грани устройства размещено несколько небольших «островков», которые выполняют роль закладок. Потянув за одну из них, можно изъять один из дисплейных модулей.

Именно так компания видит смартфон, оснащённый сразу несколькими экранами-вкладками. Закреплять их можно при помощи специального механизма. Кроме того, гаджет поддерживает подключение дополнительных модульных аккумуляторов и памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал чехол с ушами.

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Теги: Samsung, патент
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