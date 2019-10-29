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Ракеты будут ловить с помощью приманок

Комментариев: 3
Ловить ракеты хотят в целях обороны.
Приманки должны отвлекать ракеты
Приманки должны отвлекать ракеты
ferra.ru

По данным американского издания New Atlas, BAE Systems, базирующаяся в Соединенных Штатах, получила от военно-воздушных сил США контракт, согласно которому в ближайшее время компания должна будет разработать для военного ведомства ловушки для ракет нового поколения.

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Новая система будет называться FOTD и представлять из себя буксируемый блок, прикрепленный к боевым воздушным судам при помощи оптоволоконного кабеля повышенной прочности.

В момент атаки ракетами, ловушка будет иметь на выбор сразу три варианта развития событий: либо FOTD создаст помехи на радиолокаторах выпущенной противником ракеты, тем самым помешав ей добраться до цели и сбив с изначально курса, либо использует несколько сигналов для создания помех. Ну и в случае, если ловушка не сможет помешать вражеской ракете при помощи двух первых методов, она попытается обмануть ракету, чтобы та атаковала ее вместо самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что японская частная компания успешно запустила первую ракету.

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Теги: ракета, США, оборона
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Комментариев (3)
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крымчанин  (аноним)  29.10.2019, 17:54
Оценка:  0
крымчанин
Андрей_и_Богдан 29.10.2019, 17:51
завидуй НИЩЕБРОД!!! и беги говно убирать в пшекских унитазах!!!
крымчанин  (аноним)  29.10.2019, 17:32
Оценка:  -1
крымчанин
Как стыдно мне за Украину,
Страну пиндосовских рабов,
Страну, где каждая скотина
Служить бандеровцам готов.

Страну с протянутой рукою,
Что вопрошает — кто подаст?
Страну, где новые герои —
Бандит, нацист и педераст...
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 17:51
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Да ты поет, крЕпчанин, часто видать иПут раз такой крепкий.
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