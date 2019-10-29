Ракеты будут ловить с помощью приманок

Ловить ракеты хотят в целях обороны.

По данным американского издания New Atlas, BAE Systems, базирующаяся в Соединенных Штатах, получила от военно-воздушных сил США контракт, согласно которому в ближайшее время компания должна будет разработать для военного ведомства ловушки для ракет нового поколения.

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Новая система будет называться FOTD и представлять из себя буксируемый блок, прикрепленный к боевым воздушным судам при помощи оптоволоконного кабеля повышенной прочности.

В момент атаки ракетами, ловушка будет иметь на выбор сразу три варианта развития событий: либо FOTD создаст помехи на радиолокаторах выпущенной противником ракеты, тем самым помешав ей добраться до цели и сбив с изначально курса, либо использует несколько сигналов для создания помех. Ну и в случае, если ловушка не сможет помешать вражеской ракете при помощи двух первых методов, она попытается обмануть ракету, чтобы та атаковала ее вместо самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что японская частная компания успешно запустила первую ракету.