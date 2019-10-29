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На порносайты будут пускать только после сканирования лица

Комментариев: 2
Это коснется жителей Австралии. А потом эту инициативу могут подхватить и в других странах.
Для входа на сайт будут сканировать лицо
Для входа на сайт будут сканировать лицо
androidinsider.ru

Австралийское издание ArsTechnica опубликовало материал, в котором говорится о том, что Министерство внутренних дел Австралии занимается разработкой новейшей системы распознавания лиц. С ее помощью ведомство намерено отслеживать возраст людей, смотрящих порно.

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Судя по имеющимся данным, система будет работать за счет сопоставления лица человека с фотографией на одном из его документов, таких как паспорт или водительские права. В итоге если будет выявлено, что пользователь не достиг необходимого для просмотра порно-роликов возраста, ему будет отказано в доступе к материалам для взрослых. По планам ведомства, новая система начнет работу уже до конца 2019 года.

”Система может помочь в проверке возраста, например, запретив несовершеннолетнему использовать водительские права родителей для обхода контроля проверки возраста”, — говорится в официальном заявлении МВД Австралии.

Напомним, ранее сообщалось, что адреса любителей порно попали к хакерам.

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Теги: порносайты, порно, сканирование
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Комментариев (2)
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крымчанин  (аноним)  29.10.2019, 16:25
Оценка:  0
крымчанин
весьмир знает что самые дешёвые шлюхи --- это Х()ХЛУШКИ !!!!
весьмир знает, что самые дешёвые уборщики унитазов , говна и мусора --- это Х()ХЛЫ !!!
весьмир знает, что корь и все болезни распространяют ГРЯЗНЫЕ ХОХЛЯТСКИЕ СВИНЬИ!!!
гость  (аноним)  29.10.2019, 16:12
Оценка:  -1
гость
Конченные пейсатые педерасты, эти твари их же и содержат.
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