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Сколько сахара в арбузе: Эксперимент

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Можно ли добыть сахар из обычного арбуза в домашних условиях?

У кого-то сезон арбузов позади, а на LiveToday в самом разгаре! Сегодня выясним, сколько сахара можно добыть с одного арбуза в домашних условиях.

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Сначала из арбуза добыли сок при помощи миксера, затем процедили его и начали процесс выпаривания влаги. Затем провели сатурацию и отфильтровали от карбоната кальция. После выкипятили влагу, получив из нее карамель. 

А уже карамель перемололи и получили сахар.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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