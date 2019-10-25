Видео дня: МастерШеф. Сезон 9 и Дизель Шоу

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МастерШеф. Сезон 9

Смотрите МастерШеф 9 сезон 9 выпуск от 25.10.2019 на официальном канале СТБ! Сегодня настанет долгожданный момент: любители откроют свои рестораны. Юля и Петя окажутся в разных командах, а Руслан неприятно удивит Эктора Хименес-Браво.

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В 9 выпуске МастерШеф-9 участники научатся любить ближнего своего. В битве черных противникам придется сражаться спина к спине… в прямом смысле этого слова! Участников проигравшей команды свяжут вместе с помощью специального приспособления. «Черным» придется научиться договариваться, ведь по условиям конкурса они не имеют права пользоваться теми продуктами, которые выбрал противник. Кто уедет домой на этот раз?

Дизель Шоу – 64 НОВЫЙ ВЫПУСК

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Новый выпуск Дизель Шоу 64 уже на канале ЮМОР ICTV! Смотри 64 полный выпуск Дизель Шоу 8 сезона. В этом выпуске: MARUV, Винник и Оля Полякова: собаки-двойники украинских знаменитостей, разминка перед ребенком: муж и жена завели собаку, типичный плацкарт: выживание в украинском поезде, секс в плацкарте: песня про проводницу украинского поезда, доставка еды: голодный мужик захотел съесть курьера, бурные 90-е: папа рассказывает сыну про свое детство, Мы – украинцы! - самая патриотическая песня.

Напомним, ранее в тренды попали NK - ELEFANTE и Артур Пирожков - Она решила сдаться.