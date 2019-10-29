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Самый маленький беспилотник сможет незаметно следить за вами

Комментариев: 1
Ну, или вы будете следить за кем-то.
Беспилотник Mavic Mini
Беспилотник Mavic Mini
Newegg.ca

Новый беспилотник компании DJI под названием Mavic Mini представляет собой устройство, размером с ладонь. Оно настолько легкое, что не требует регистрации в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

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Этот дрон весит всего 249 граммов — компания сделала максимально возможный вес, так как устройства весом 250 граммов и более требуют регистрации FAA. Поэтому, как отметили в DJI «владельцы Mavic Mini могут начать пользоваться дроном без бюрократических проволочек». Максимальное время полета Mavic Mini составляет 30 минут, он будет стоить около 495 долларов.

В Mavic Mini есть камера разрешением 2,7K. Это на порядок меньше по сравнению с разрешением 4K на моделях Mavic Air и Mavic Pro. Но, как предположили СМИ, более качественная камера могла помешать продажам других дронов компании.

Пока беспилотник не появился в продаже, но в США его можно будет купить с 30 октября. Компания обещает объявить об этом и предоставить больше технических подробностей для потенциальных пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что мини-дроны научились проникать в дома.

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Теги: дрон, беспилотник, DJI
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.10.2019, 12:31
Оценка:  -2
гость
А можно ли, с помощью этой приблуды, убивать кацапов?
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