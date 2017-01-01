Apple выпустила обновление iOS 13.2
Apple только что выпустила прошивку iOS 13.2, содержащую ряд обновлений, включая новую функцию камеры Deep Fusion, для iPhone 11 и 11 Pro, которую можно считать ответом Apple на достижения Google в области компьютерной фотографии.
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По словам Фила Шиллера (Phil Schiller), старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу, эта функция, использует «умопомрачительную науку компьютерной фотографии» для обработки снимков таким образом, чтобы они выглядели более естественно, с меньшим количеством шума и лучшей детализацией. «Умопомрачительная наука» заключается в использовании преимуществ машинного обучения и совмещения изображений для оптимальной визуализации каждого пикселя фотографии. Функция работает полностью в фоновом режиме и автоматически активируется в зависимости от освещения.
Помимо Deep Fusion, в iOS 13.2 было добавлено 70 новых эмодзи (включая более обобщающие, которые Apple продемонстрировала ранее в этом году), а также новые настройки конфиденциальности Siri, которые позволяют владельцу устройства контролировать возможность использования Apple информации о его взаимодействии с Siri для усовершенствования цифрового помощника.
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Кроме того, обновление включает поддержку анонсированных сегодня беспроводных наушников AirPods Pro с шумоподавлением. Также имеется новая функция Announce Messages, которая позволяет Siri читать входящие сообщения на AirPods. Добавим, что обновление содержит обычный набор исправлений багов и улучшений для роста производительности плюс некоторые усовершенствования для приложения Home.
И ещё одна важная деталь. Уже несколько месяцев ходят слухи о планах Apple выпустить Tile-подобный трекер с предполагаемым названием AirTag. Ресурс 9to5Mac обнаружил в обновлении прошивки iOS 13.2 ссылки на AirTag. Так что устройство Apple, подобное трекеру Tile, может появиться очень скоро.
Напомним, ранее сообщалось, что после обновления владельцы iPhone 11 жалуются на ошибки.
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