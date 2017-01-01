Тест: Попробуйте отличить истину от распространенных заблуждений

Проверьте, насколько вы свободны от распространенных заблуждений.

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Список суеверий и заблуждений, на самом деле, очень велик. Мы с детства сталкиваемся с мнениями, которые хоть и далеки от реальности, но как вирус живут в умах людей. Сможете ли вы отличить заблуждение от факта?

Напомним, ранее мы узнавали, какие изобретения мы используем не так, как планировалось.

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