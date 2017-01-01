Частная ракета SARGE потерпела крушение после запуска

Ракета начала вращаться во время полета.

Суборбитальная ракета многократного использования, запущенная Exos Aerospace, дала сбой вскоре после старта 26 октября, что привело к ее падению на Землю через несколько минут.

Читай также: Частная компания Rocket Lab запустила свою первую коммерческую ракету

Суборбитальная автономная ракета с наведением или SARGE (Suborbital Autonomous Rocket with GuidancE) стартовала с космодрома America в Нью-Мексико. Ракета плавно взлетела со своей стартовой площадки, но через несколько секунд потеряла контроль над ориентации и закачалась.

Ракета предназначена для использования парашютов, чтобы возвращать ее обратно на на землю вблизи стартовой площадки. Вместо этого было видно, как несколько обломков упали обратно на землю, а корпус ракеты разбился около стартовой площадки почти через три с половиной минуты после взлета.

Ракета достигла пиковой высоты около 12 600 метров, согласно телеметрии, отображенной на веб-трансляции, далеко не дотянув до запланированной высоты не менее 80 километров.

Джон Куинн, главный специалист Exos, дал несколько комментариев о потенциальной причине сбоя в конце веб-трансляции полета. “Это ракетостроение. Мы все исправим и снова полетим», - сказал он.

Читай также: Японская ракета MOMO2 взорвалась при запуске

Запуск стал четвертым для SARGE - аппарата, рассчитанного на десятки полетов в космос. Этот запуск нес ряд полезных исследовательских нагрузок от организаций, начиная от Клиники Майо до Университета Пердью, которые стремились воспользоваться примерно 90 секундами "хорошей микрогравитации", как сказал Куинн, которую этот полет должен был обеспечить.

Exos испытывал проблемы с системой наведения на ракетах SARGE и в прошлых полетах. Во время предыдущего запуска SARGE 29 июня, также с космодрома Америка, ракета начала вращаться вскоре после взлета.

Куинн сказал до этой веб-трансляции, что Exos заменил неисправный инерциальный измерительный блок после июньского запуска. Тестирование, завершенное всего два дня назад, подтвердило, что обновленная система работает так, как ожидалось в симуляциях.

Exos надеялся поднять ракету до высоты не менее 80 километров, чтобы претендовать на контракт НАСА в рамках программы Flight Opportunities program, которая организует суборбитальные полеты для исследовательских полезных нагрузок. Компания также планировала использовать одну и ту же ракету SARGE для тестовых полетов с интервалом в 48 часов в начале 2020 года. Куинн сказал, что компания планирует начать строительство четырех или пяти новых ракет SARGE в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что японская частная компания успешно запустила первую ракету.