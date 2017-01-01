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Назван главный загрязнитель природы пластиком

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Чаще всего выбрасывают пластиковые бутылки.
Пластиковые бутылки выкидывают чаще всего
Пластиковые бутылки выкидывают чаще всего
1plus1.international

Более 72 000 добровольцев по всей планете собирали мусор на пляжах, около водоёмов, на улицах городов на протяжении одного дня в сентябре. Затем собранный пластик был изучен — выяснилось, что его можно разделить на 50 основных типов и 8000 брендов, сообщает The Intercept.

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Лидером по количеству пластикового мусора стала Coca-Cola — 11 732 фрагментов остатков упаковки от продукции этого бренда были найдены в 37 странах мира. Также много мусора производят Nestle, PepsiCo, Mondelez International (поставляет упаковку для Oreo, Ritz, Nabisco и Nutter Butter) и Unilever. На Coca-Cola приходится основная часть пластикового мусора в Африке и Европе и фирма является вторым по величине источником пластикового загрязнения в Азии и Южной Америке.

Представители компании, комментируя результаты исследования, заявили, что для Coca-Cola подобная ситуация является неприемлемой и фирма совместно с другими брендами ищет способы сократить уровень загрязнения Земли пластиковыми отходами. Кроме того, Coca-Cola инвестирует средства на всех рынках присутствия в переработку бутылок и банок, а также спонсирует исследования по поиску новых способов переработки мусора и методам снижения объёма отходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в желудке дельфина нашли 7 кг пластика.

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Теги: пластик, бутылки
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