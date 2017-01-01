Назван главный загрязнитель природы пластиком

Чаще всего выбрасывают пластиковые бутылки.

Более 72 000 добровольцев по всей планете собирали мусор на пляжах, около водоёмов, на улицах городов на протяжении одного дня в сентябре. Затем собранный пластик был изучен — выяснилось, что его можно разделить на 50 основных типов и 8000 брендов, сообщает The Intercept.

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Лидером по количеству пластикового мусора стала Coca-Cola — 11 732 фрагментов остатков упаковки от продукции этого бренда были найдены в 37 странах мира. Также много мусора производят Nestle, PepsiCo, Mondelez International (поставляет упаковку для Oreo, Ritz, Nabisco и Nutter Butter) и Unilever. На Coca-Cola приходится основная часть пластикового мусора в Африке и Европе и фирма является вторым по величине источником пластикового загрязнения в Азии и Южной Америке.

Представители компании, комментируя результаты исследования, заявили, что для Coca-Cola подобная ситуация является неприемлемой и фирма совместно с другими брендами ищет способы сократить уровень загрязнения Земли пластиковыми отходами. Кроме того, Coca-Cola инвестирует средства на всех рынках присутствия в переработку бутылок и банок, а также спонсирует исследования по поиску новых способов переработки мусора и методам снижения объёма отходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в желудке дельфина нашли 7 кг пластика.