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Месяц без сахара: Эксперименты

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Парень отказался от сахара на 30 дней.

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Избыток сахара и алкоголя вредит здоровью. Мы все это знаем, но по привычке продолжаем налегать на сладкое, в чём нас активно «поддерживают» производители продуктов питания, мотивируя сахарные атаки на здоровье пристрастиями потребителей. 

Трудно ли избавиться от пагубной привычки? Что произойдёт с нашим телом, лишённым сахара? 

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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