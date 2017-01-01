Месяц без сахара: Эксперименты
Парень отказался от сахара на 30 дней.
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Избыток сахара и алкоголя вредит здоровью. Мы все это знаем, но по привычке продолжаем налегать на сладкое, в чём нас активно «поддерживают» производители продуктов питания, мотивируя сахарные атаки на здоровье пристрастиями потребителей.
Трудно ли избавиться от пагубной привычки? Что произойдёт с нашим телом, лишённым сахара?
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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