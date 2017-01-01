На Google подали в суд за слежку за сотрудниками

Теперь корпорацию обвиняют, что она следит за собственным персоналом.

Нередко случается, что на корпорацию Google наговаривает и обвиняют её в многочисленных проблемах, многие из которых несуществующие и были созданы для быстрого заработка на компании путём судебного разбирательства. История компании показывает, что случаев, когда такие махинации кончались успешно, было очень много, даже слишком. Этот случай не исключение, но с разницей, что в этот раз компанию обвиняют её собственные сотрудники.

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Недавно стало известно о том, что некоторые работники Google подозревают её в шпионских действиях по отношению к ним. Сегодня их подозрения переросли в официальное заявление в суд. В нём сказано, что компания якобы используя специально созданные технологии следит за всеми своими сотрудниками. По сообщениям издательства Bloomberg, работники компании ничего не подозревая обнаружили специально созданную группу разработчиков, создающую расширение для браузера Chrome.

По их мнению, оно устанавливалось абсолютно на всех компьютерах в Google и использовалось как инструмент для мониторинга всех действий в интернете. По этому поводу официальные представители компании рассказали, что такое приложение действительно существует, но это не прибор для слежки, а всего лишь сервис для уведомлений. На деле неизвестно настоящее его предназначение, но стоит надеяться, что слова корпорации подтвердятся.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие американские интернет-компании знали, что их данные собирает правительство.