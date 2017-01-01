Lenovo выпустила внешний аккумулятор для подзарядки ноутбуков

Смартфоны им также можно заряжать.

Компания Lenovo представила внешний аккумулятор Thinkplus, созданный для подзарядки самых разных мобильных устройств. Помимо большой ёмкости он имеет общую выходную мощность в 50 Вт, благодаря чему от аксессуара можно заряжать даже ноутбуки.

Читай также: Созданы аккумуляторы, которые заряжаются меньше минуты

Ёмкость Lenovo Thinkplus составляет 14 000 мАч. Для зарядки самого аккумулятора можно использовать фирменный разъём Slim Tip или симметричный USB Type-C. Одновременно от пауэрбанка можно питать сразу три устройства — через два USB Type-A и один USB Type-C. Мощность последнего достигает 45 Вт, тогда как у обычного USB — только 18 Вт. Общая мощность при зарядке трёх гаджетов — 50 Вт. Заявлена совместимость со стандартами USB Power Delivery 2.0, Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0.

Внешний аккумулятор .gizmochina.com

Lenovo Thinkplus выпускается в красном и чёрном цветах и доступен по цене $42 за версию с USB Type-C и $57 — за вариант с портом Slim Tip.

Напомним, ранее сообщалось, что школьница придумала аккумулятор, заряжающийся за 20 секунд.