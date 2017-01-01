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Lenovo выпустила внешний аккумулятор для подзарядки ноутбуков

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Смартфоны им также можно заряжать.
Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор
.gizmochina.com

Компания Lenovo представила внешний аккумулятор Thinkplus, созданный для подзарядки самых разных мобильных устройств. Помимо большой ёмкости он имеет общую выходную мощность в 50 Вт, благодаря чему от аксессуара можно заряжать даже ноутбуки. 

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Ёмкость Lenovo Thinkplus составляет 14 000 мАч. Для зарядки самого аккумулятора можно использовать фирменный разъём Slim Tip или симметричный USB Type-C. Одновременно от пауэрбанка можно питать сразу три устройства — через два USB Type-A и один USB Type-C. Мощность последнего достигает 45 Вт, тогда как у обычного USB — только 18 Вт. Общая мощность при зарядке трёх гаджетов — 50 Вт. Заявлена совместимость со стандартами USB Power Delivery 2.0, Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0.

 

Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор
.gizmochina.com

 

Lenovo Thinkplus выпускается в красном и чёрном цветах и доступен по цене $42 за версию с USB Type-C и $57 — за вариант с портом Slim Tip. 

Напомним, ранее сообщалось, что школьница придумала аккумулятор, заряжающийся за 20 секунд.

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Теги: Lenovo, аккумулятор, батарея
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